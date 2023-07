"Donut"-Revolution in der Lachszucht gelingt mit Wissen aus Bad Hall

Ein Durchmesser von 55 Metern, 17 Meter hoch, 600 Tonnen schwer: In Norwegen geht mit dem "Marine Donut" die laut Angaben des Betreibers größte thermoplastische Konstruktion der Welt in Betrieb, mit der die Fischzucht revolutioniert werden soll: Der Donut bietet Platz für bis zu 200.000 Lachse mit 2,5 Kilogramm Gewicht. Die Anlage ist geschlossen, was die Fische vor Parasiten schützt und gesund hält.