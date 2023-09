Digitale Märkte erhalten nun strengere Regeln

Manches klingt sperrig und hat doch enorme praktische Auswirkungen. Das "Gesetz über digitale Märkte" ist so ein Beispiel. Seit November des Vorjahres ist es trotz massiven Lobbyings in Kraft und wird Stück um Stück umgesetzt. Es legt fest, was beim Geschäftemachen im Internet in Europa erlaubt ist und was nicht. Vor allem beschneidet es die Macht von marktbeherrschenden Firmen.