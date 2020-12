Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt über das Land, Tausende Arbeitnehmer arbeiten wieder im Homeoffice. Während es in Deutschland eine Entlastung für "Heimwerker" in Form einer Steuerpauschale von fünf Euro am Tag (höchstens 600 Euro im Jahr) geben soll, sind in Österreich immer noch viele Fragen rund ums Homeoffice ungeklärt.