Er war Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) und lehrt Volkswirtschaft an der Universität Sankt Gallen. Gestern sprach er beim Steuertag in Linz. Im OÖN-Gespräch erläutert Christian Keuschnigg, warum Österreich der Schweiz hinterherhinkt. OÖNachrichten: Zahlen die Österreicher zu viel Steuern? Keuschnigg: Es kommt grundsätzlich darauf an, was man dafür kriegt. Aber tendenziell zahlen wir zu viel, weil unsere Ausgaben zu wenig zielgerichtet sind. Jetzt gab es einen Plan für eine