Die Hypo meidet Anleihen von Frankreich, USA, Japan

Seit Jahresbeginn gelten auch Atomkraft und Gas in der EU als grüne Technologien für Investitionen. Das steht in der Taxonomie-Verordnung, mit der die EU-Kommission Finanzströme lenken will. Entschieden wurde das vor allem auf Druck von Frankreich und Deutschland. Österreich hat dagegen geklagt. Wie gehen große oberösterreichische Banken bei der Geldanlage damit um?