Die guten und die schlechten Seiten der KFZ-Konzentration

Lange profitierte die Region Steyr von der großen Dichte an KFZ-Beschäftigung. Seit den 1990er Jahren profitierte die Region - nach dem Verkauf der alten verstaatlichten Betriebe - von der zunehmenden Internationalisierung, als die Betriebe unter neuer Eigentümerschaft segelten. In der jüngsten Zeit - von 2016 bis 2018 wuchs die Beschäftigung in den Branchenriesen der Region stärker als die Beschäftigung des Durchschnitts aller Betriebe - starke sieben Prozent betrug das Plus bei BMW und MAN, im Vergleich zu plus drei Prozent über alle Betriebe. Das zeigen Zahlen, die das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer Wien und der AK Oberösterreich in einer Regionalstudie zur Bedeutung des KFZ-Sektors in Steyr zusammenfasste. Diese wurde heute in einer Pressekonferenz präsentiert. In guten Zeiten hat die KFZ-Industrie einen hohen Beschäftigungseffekt auch in anderen Branchen.

In der Krise erweist sich diese hohe Konzentration als Bürde. An den 2100 MAN-Jobs hängen laut Wifo 5900 weitere Jobs. Das entspricht üblichen volkswirtschaftlichen Vergleichen. Das Wifo hat einen theoretischen Verlust von 5100 Jobs errechnet. Allerdings - so Studienautor Gerhard Streicher - sind diese Effekte völlig ohne Abmilderungsmaßnahmen errechnet - etwa ob Zulieferer es rasch schaffen, ihr Geschäftsmodell zu verändern und neue Kunden anzusprechen.

Drei Viertel der MAN-Beschäftigten pendeln aus umliegenden Bezirken an ihren Arbeitsplatz in Steyr. Das bedeutet für das Wifo, dass sie auch in andere Richtungen pendeln könnten. Mit ihrer Qualifikation seien die Beschäftigungschancen intakt. Der regionale Arbeitsmarkt ist rein quantitativ nicht in der Lage die MAN-Jobs zu ersetzen.

Die Arbeiterkammer vermisst eine österreichweite Industriestrategie, AK-Präsident Johann Kalliauer appelliert an MAN bzw. Volkswagen, die Verhandlungen neu aufzunehmen.