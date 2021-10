Julie (29) reicht es. Der letzte Tag im Monat wird der erste ihres neuen Lebens sein, in dem sie nicht mehr darauf hoffen muss, dass genügend Trinkgeld den mickrigen Lohn in dem Restaurant an der 18th Street aufbessert. Vorbei sind die langen Arbeitszeiten, der Stress an den Tischen und die Übergriffe trunkener Gäste. Die alleinerziehende Mutter hofft, bis zum Halloween-Tag einen neuen Job zu haben, der ihr mehr Geld, eine Krankenversicherung und flexiblere Arbeitszeiten bietet.