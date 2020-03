In der Vorwoche haben die ATX-Konzerne Verbund und OMV bekannt gegeben, ihre Hauptversammlung (HV) auf Juni beziehungsweise September zu verschieben. Anders als in anderen europäischen Staaten ist es in Österreich gesetzlich nur bedingt möglich, eine Aktionärsversammlung virtuell abzuhalten. Dem Vernehmen nach ist eine Verordnung in Arbeit, die dies ermöglichen soll.