Gemeinsam durch die Krise". So lautete der Titel der ersten und bisher einzigen Budgetrede, die Gernot Blümel am 14. Oktober 2020 vor dem Nationalrat hielt. Kommenden Mittwoch sollte der Finanzminister und Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz die nächste Budgetrede halten und den finanziellen Rahmen des Bundes für das Jahr 2022 abstecken. Doch es ist mehr als fraglich, ob es nach dem Showdown am Dienstag überhaupt noch dazu kommt.