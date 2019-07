1200 Fahrzeuge setzte Schwarzmüller in den ersten sechs Monaten in Deutschland ab, ein neuer Höchststand. Der Marktanteil der Innviertler im Nachbarland stieg auf sechs Prozent. Bis 2021 sollen es zehn Prozent sein, sagt Hartwig im OÖN-Gespräch. „Deutschland ist mit 40.000 Einheiten der europaweit größte Markt für Nutzfahrzeuge.“ Ein Zehntel des Marktanteils sei vergleichbar mit dem Gesamtvolumen, auf das Schwarzmüller in Österreich kommt. Der deutsche Markt sei aber