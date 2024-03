"Derzeit ist es nicht das Gelbe vom Ei": Was die Eierbranche derzeit umtreibt

248 Eier werden in Österreich im Schnitt pro Kopf jährlich konsumiert, wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Vor allem zu Ostern hat die Eierbranche Hochsaison: An die 60 Millionen Eier werden gekocht, gefärbt und in Verkehr gebracht. Auch bei Poringer Frischei in Tumeltsham (Bez. Ried) läuft der Betrieb auf Hochtouren: An die 15 Millionen Eier wurden gekocht und gefärbt. Weil Ostern heuer früh stattfindet, hat die Saison besonders früh begonnen: "Mit dem Färben haben wir am 27.