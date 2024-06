Immobilientag in Linz: "Der Zug fährt längst"

Die Immobilienbranche ist im Wandel, Digitalisierung und künstliche Intelligenz gewinnen an Relevanz. Das war am Dienstag Tenor beim "Immoday" der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Zentrale der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz. Zusammen kamen rund 400 Branchenvertreter im neuen Haus der Wirtschaft, das in eineinhalb Jahren um- und ausgebaut worden war und nun offiziell eröffnet wird.