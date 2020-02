Die Milch in der Pfandflasche ist nach rund 20 Jahren zurück im Verkaufsregal. Bei der Molkerei der Berglandmilch in Aschbach (Niederösterreich) werden in diesen Tagen pro Schicht 100.000 Flaschen abgefüllt (die OÖNachrichten berichteten). Rund zwei Millionen Flaschen stehen insgesamt bereit. Produziert wurden diese in Kremsmünster bei der Firma Vetropack.