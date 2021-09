Jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt, legitime Nachfolgerin von Apple-Gründer Steve Jobs, auf der Titelseite zahlreicher Magazine und Zeitungen: Elizabeth Holmes galt einst als Popstar des Silicon Valley in den USA, in dem sich die Technologiekonzerne die Klinke in die Hand geben. Mit ihrer Bluttest-Firma Theranos wollte Holmes die Pharmabranche revolutionieren. Seit Dienstag muss sich die 37-Jährige in Kalifornien vor Gericht verantworten, ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft.