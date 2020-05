Seit Jahren zeichneten sich gewaltige Umbrüche in der Industrie, in der Produktion und in den globalen Wertschöpfungsketten ab. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung beschleunigt und vor allem einen noch nie dagewesenen Digitalisierungsschub ausgelöst, sagt Herbert Jodlbauer, Studiengangsleiter Produktion und Management an der Fachhochschule (FH) Steyr.