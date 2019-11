Die Sparkasse Oberösterreich hat heuer eine einschneidende Änderung in der Kleiderordnung vorgenommen – Grund dafür war einer der heißesten Sommer der Messgeschichte: „Ein Mitarbeiter hatte die Idee, dass die Männer an besonders heißen Tagen ohne Krawatte in die Arbeit kommen dürfen“, sagt Sparkasse-Vorstandsmitglied Maximilian Pointner.