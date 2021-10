Das Ziel der Regierung, bis 2030 über das Jahr gerechnet den Strom in Österreich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, "wird sich unter den bestehenden Rahmenbedingungen nicht ausgehen", sagte gestern Kari Kapsch, Präsident des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE), bei einem Pressegespräch vor der Jahrestagung des Verbandes in der voestalpine Stahlwelt in Linz.