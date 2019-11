"Der Black Friday zerstört das Weihnachtsgeschäft"

Fernseher, Handys, Kleidung und Kosmetik – am Black Friday, dem umstrittenen Rabattspektakel am 29. November, scheint es vor allem im Internet Preisstürze zu geben. Längst konzentriert sich die Schnäppchenjagd aber nicht mehr nur auf einen Tag, vielmehr soll eine Sonderangebotswoche oder gar ein Black-Friday-Monat die Kunden zum Kaufen anstacheln.

In der Tat ist der Bekanntheitsgrad des Black Friday und des Cyber Monday (am Montag danach) gestiegen – vor allem bei den Jüngeren. So wollen 68 Prozent der unter 30-Jährigen laut einer Befragung der KMU Forschung Austria auf Einkaufstour gehen. Der österreichische Handel rechnet an diesen Tagen mit Mehreinnahmen von 100 Millionen Euro.

Martin Sonntag, Wirtschaftskammer-Obmann für Versand und Internet, sagt im OÖN-Gespräch allerdings: "Wenn sowieso gerade das Weihnachtsgeschäft läuft, mache ich es mit Rabatten kaputt. In Summe geben die Leute nur einen bestimmten Betrag aus. Ob das früher oder später passiert, ist egal." Außerdem sagt Sonntag: "Beim Online-Umsatz fließen 52 Prozent ins Ausland. Die Frage für mich ist, ob an einem Black Friday nicht noch mehr Geld ins Ausland geht."

Auch der Chef der PlusCity, Ernst Kirchmayr, hält den Rabatt-Wettbewerb Ende November für "völlig unvernünftig. Jetzt haben die Kunden Geld. Und der stationäre Handel ruiniert sich im Wettbewerb mit dem Internethandel die Margen".

Österreichs Handelsobmann Peter Buchmüller sagt, dass einer höheren Kundenfrequenz samt mehr Umsatz unter dem Strich sogar ein Rückgang des Gewinns gegenüberstehen kann: "Die Herausforderung besteht darin, Schnäppchenjäger zu Stammkunden zu machen. Wenn das nicht gelingt, dann bewahrheitet sich der alte Spruch: ,Außer Spesen nichts gewesen’."

Diese Erfahrung haben bereits etliche Händler gemacht. So war der Black Friday 2017 für die Elektronikketten Media Markt und Saturn zwar der umsatzstärkste Tag in der Unternehmensgeschichte, doch das folgende Weihnachtsgeschäft verlief deutlich schlechter als erhofft.

Umstritten ist auch der Nutzen für die Konsumenten. "Wir haben im Vorjahr, vor dem Black Friday, vier Monate lang die Preise von 47 Elektronik-Produkten beobachtet, die günstigsten Preise gab es oft nicht am Black Friday", sagt Ulrike Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Und: "Um die Rabatte möglichst verlockend wirken zu lassen, gehen die Händler bei ihren Aktionspreisen meist vom sehr hohen Listenpreis aus." Laut den Markenbeobachtern von "Idealo" verdiene nur jedes siebente Produkt mit einer Preisreduzierung um mindestens 20 Prozent den Namen Schnäppchen.

Der Tipp der AK-Konsumentenschützer: "Nicht unter Druck setzen lassen, vergleichen lohnt sich", sagt Weiß.

