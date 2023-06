Der Alltag mit 109 Prozent Inflation: Wie sich die Argentinier durchkämpfen

Knapp zehn Prozent betrug die Jahresinflation in Österreich im April. Das ist viel zu hoch und belastet die Konsumenten. In Argentinien ist die Situation zehn Mal dramatischer: Dort sind die Preise von März auf April um 8,4 Prozent gestiegen – also in nur einem Monat. Die Jahresinflation lag im April bei 108,8 Prozent.