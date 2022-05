Am Mittwoch präsentierte die EU-Kommission in Brüssel ihre Vorschläge, wie es zu schaffen wäre, vor 2030 aus der Abhängigkeit von Wladimir Putins fossilen Energien zu kommen. "Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das können", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Unberührt bleibt das bereits in Gesetzesform gegossene Ziel der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu sein, also weitgehend völlig ohne Kohle, Öl und Gas auszukommen.