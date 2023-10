Datenschutz im Zeitalter der künstlichen Intelligenz

Sind die beliebten Videokonferenzprogramme datenschutzkonform? Ist es rechtlich in Ordnung, Screenshots oder Videoaufzeichnungen durchzuführen, wenn man weiß, dass etwa die Brille eines Videokonferenzteilnehmers einen eindeutigen Hinweis auf dessen Sehschwäche gibt und das somit eine personenbezogene sensible Information ist? Oder ist die Zeitdauer der Teilnahme nicht ebenfalls eine sensible Information? Darf diese ohne Weiteres verarbeitet werden?