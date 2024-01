"Das Tal der Tränen ist durchschritten" Mehr Pkw-Zulassungen im Jahr 2023

E-Autos und Hybride sind im Aufwind, Benziner und Diesel rückläufig. Der Wandel der Pkw-Antriebe vom Verbrennungsmotor hin zum elektrifizierten Antrieb ist eingeläutet, verläuft in Österreich aber noch immer zäh: 2023 wurden 239.150 Pkw erstmals zum Verkehr zugelassen. Das ist ein Plus von 11,2 Prozent, wie Statistik Austria und die Autoimporteure gestern bei einer Pressekonferenz in Wien mitteilten.