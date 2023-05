"Das ist eine Frechheit, eine Zumutung für die Betriebe"

Es war als Sofortmaßnahme gedacht. "Aber eine Sofortmaßnahme sieht anders aus", sagt Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Und schuld daran ist aus ihrer Sicht Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen. "Was hier passiert oder nicht passiert, ist eine Frechheit und Zumutung für die Betriebe", sagt sie im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Was erzürnt die heimischen Betriebe? Die energieintensiven Betriebe, vorrangig die Industrieunternehmen, warten seit mehr als 300 Tagen darauf, dass eine Ankündigung umgesetzt wird, die ihnen einen Ausgleich für die stark gestiegenen Energiekosten bringen soll. "Wenn Stromlieferanten die Kosten, die ihnen für den Erwerb von CO2-Zertifikaten im EUEmissionshandelssystem entstehen, über den Strompreis an die Letztverbraucher weitergeben, spricht man von indirekten CO2-Kosten. Ein Teil dieser indirekten CO2-Kosten kann energieintensiven Betrieben in Form einer Beihilfe rückerstattet werden. Man spricht dann von Strompreiskompensation. Die Motivation dahinter ist etwa die Förderung der Elektrifizierung von Prozessen", sagt der Energiesprecher der Sparte Industrie in der WK Oberösterreich, Ernst Spitzbart.

Warten auf Millionen

Diese Kompensation würde bei großen Betrieben hohe einstellige oder niedrige zweistellige Millionenbeträge ausmachen. Angekündigt wurde sie von der Regierung im Juni 2022, der Entwurf wurde am 14. Juni eingebracht. Er hätte schon im Sommer in Kraft treten sollen, damit die Betriebe im Jänner 2023 die Beihilfe beantragen hätten können. Passiert ist seither nichts. Auch auf einen Bericht der OÖNachrichten im Jänner 2023 hin hat sich nichts geändert. Etliche Unternehmen hätten den herkömmlichen Energiekostenzuschuss nicht beantragt, um nicht doppelt gefördert zu werden. Und drohen jetzt um beides umzufallen.

Werde das Gesetz nicht rasch beschlossen, tritt es heuer nicht mehr in Kraft. Und die Betriebe können für 2022 keine Kompensation mehr beantragen, kritisiert die WKO.

Aus dem Ministerium heißt es, zwischen den Parlamentsklubs würden die Verhandlungen laufen. Es solle aber verhindert werden, "dass mit Steuergeldern Dividenden von Konzernen bezahlt werden".

In der ÖVP heißt es, die Grünen wollten den Beschluss mit einem anderen Gesetz junktimieren.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

