"Das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Bauern"

Die Supermärkte müssen bei Fleisch, Fisch und Eiern die Produkte aus den Regalen nehmen und offenbar vernichten, sobald sie das "zu verbrauchen bis"-Datum erreicht haben.

"Wir dürfen das auch nicht an soziale Organisationen, wie wir es bei anderen abgelaufenen Lebensmittel teilweise tun, weitergeben", sagte der Sprecher des Lebensmittelhändlers Rewe (Billa, Billaplus) Paul Pötschacher. "Als Händler leben wir vom Verkauf von Lebensmitteln – diese im Abfall zu entsorgen ist weder wünschenswert noch übliche Praxis."

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Franz Waldenberger, sagte konfrontiert mit den Szenen im Video in einer ersten Reaktion zu den OÖNachrichten: "Das ist ein Schlag ins Gesicht einer jeden Bäuerin und jedes Bauern, wenn man sieht, wie hochwertige Lebensmittel vernichtet werden. Das tut im Herzen weh."

Er möchte dennoch nicht an den strengen Sicherheitsvorschriften bei sensiblen Lebensmitteln rütteln, sondern beim Bewusstsein der Menschen ansetzen. Als Konsument sollte man sich der enormen Ressourcenverschwendung bewusst sein, die man durch seinen Einkauf möglicherweise mitverursacht.

Rund sechzig Prozent der weggeworfenen Lebensmittel fallen nämlich im Privathaushalt an (siehe Grafik). "Nur" neun Prozent im Supermarkt und Großhandel, sagt Carmen Brüggler von der Initiative Land schafft Leben. Der Privathaushalt sei der größte Verschwender. Weltweit lande ein Drittel aller produzierten Lebensmittel im Müll.

In Zahlen ausgedrückt entspricht das in etwa 120.000 Tonnen in der Verarbeitung, die vernichtet werden, 85.000 Tonnen im Handel, 175.000 Tonnen beim Außer-Haus-Verzehr und 520.000 Tonnen im Jahr in den Privathaushalten. In Summe seien das eine Million Tonnen Lebensmittel, die weggeworfen werden. In Lkw gerechnet: 50.000 Lkw bei einer Beladung von 18 Tonnen pro Fahrzeug.

"Schuld hat nicht nur der Handel, sondern auch die Konsumenten. Lebensmittel haben keinen Wert mehr", zeigte sich auch der größte Milchbauer Österreichs, Johann Konrad aus Pfaffing bei Vöcklabruck, gegnüber den OÖNachrichten schockiert von den Bildern. Er, der rund 1000 Tiere (Milch- und Mastrinder) in den Ställen stehen hat, fordert ein massives Umdenken beim Handel und bei den Konsumenten. "Jeder dritte Stier landet auf dem Müll", münzt er die generellen Zahlen auf seinen Betrieb.

Welche Menge der Fleischberg im Video darstellt und in welchem Zeitraum und in welcher Region das Fleisch angefallen ist, konnten wir bis Freitag Mittag noch nicht klären. Rewe lieferte bis dato dazu keine Aussage, bestätigte aber die Echtheit des Videos. "Das ist leider Gottes Tatsache", so Pötschacher. Man habe eine Entsorgungsfirma beauftragt, die das Fleisch abhole und vorschriftsgemäß entsorge. Zu sehen sei vermutlich eine Biogas-Entsorgungsanlage in Niederösterreich.

Waldenberger schätzt jedenfalls, dass in Österreich jeden Tag (!) deutlich mehr Fleisch vernichtet werden muss, als die im Video zu sehende Menge.

Pötschacher von Rewe verweist auf unterschiedliche Ansätze im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Unter anderem prognosebasierten Bestellmengen, die jedoch durch die Pandemie und das dadurch veränderte Einkaufsverhalten (weniger häufig, dafür mehr Menge pro Einkauf) häufig auch nicht zutreffen. Kurz vor dem Ablaufdatum würden Lebensmittel häufig verbilligt. Auch beliefere man Start-ups wie z.B. „Unverschwendet" und soziale Einrichtungen.