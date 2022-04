Gas-Embargo: "Dann kommt alles zum Erliegen"

Nach dem Beschluss, die Wirtschaftssanktionen zu verschärfen und keine Kohle mehr aus Russland zu importieren, wird auch die Diskussion um ein mögliches Gas-Embargo gegen Russland immer heftiger. Während dies für Deutschland und Österreich vorerst nicht in Frage kommt, gibt es andere Stimmen in der EU – etwa in Italien –, die das sehr wohl unterstützen würden. Die Folgen wäre vor allem für Österreich dramatisch.