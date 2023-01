Dampf ohne Gas: So soll die Produktion grün werden

Es ist eine Innovation, die weltweit Beachtung finden könnte: Dampferzeugung ohne Gas. Der japanische Pharmakonzern Takeda entwickelt ein Wärmepumpen-System für seine Produktion am Standort in Wien-Donaustadt. "Das wird beispielgebend für die gesamte Arzneimittelindustrie", sagte Karl-Heinz Hofbauer, Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG, bei der Präsentation am Mittwoch.