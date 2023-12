Hypo-Chef: "Trend geht zu kleineren Bauvorhaben"

Projekte seien verschoben worden, aber die Lage sei nicht so schlecht wie vielerorts dargestellt, sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich. OÖN: Die Baukonjunktur ist eingebrochen, Zinsen sind schnell gestiegen. Was bedeutet das für das Finanzierungsgeschäft? Klaus Kumpfmüller: Zurückhaltung und Vorsicht sind aktuell bei vielen Bauherren das Gebot der Stunde, zahlreiche Projekte wurden bereits verschoben. Dennoch ist die Lage nicht so schlecht, wie vielerorts