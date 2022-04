Aus 76 Einreichungen hatte die Jury (Carmen Wolf aus München, Stefanie Murero aus Klagenfurt, OÖN-Architekturkritiker Georg Wilbertz) 15 Projekte in zwei Kategorien und für einen Sonderpreis nominiert. Die Sieger des Daidalos 2022: mia2 mit der Sanierung des Stadthauses Lederergasse in Linz, Lorenzateliers mit dem Bau des Medcampus in Linz und das Architekturbüro Arkade mit dem Umbau des ehemaligen Vonwiller-Fabrikareals in Haslach.