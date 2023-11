Bauen für die Sinne

Als eine Art Glaubensbekenntnis oder Programm mag der Begriff Funktionalismus von einer gewissen strengen Nobilität sein, in symbolischer Hinsicht ist er ärmlich.“ Zu diesem Urteil kommt der britische Architekturhistoriker Reyner Banham in seinem wichtigen Buch „Die Revolution der Architektur“ (erschienen 1960). Darin kritisiert der Autor, dass die Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem die Funktion in den Mittelpunkt stellte.