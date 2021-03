Corona bescherte Handelskonzern Spar ein zweistelliges Wachstum

SALZBURG. Der Lebensmittelhandel zählte im vergangenen Jahr zu den großen Profiteuren der Coronakrise. Das schlägt sich auch bei Spar nieder: Der Salzburger Familienkonzern konnte seine Brutto-Verkaufsumsätze in Österreich im abgelaufenen Jahr um fast 16 Prozent auf 8,32 Milliarden Euro steigern, wie Spar gestern, Donnerstag, in einer Aussendung bekannt gab.

Über alle drei Geschäftsfelder (Lebensmittelhandel, Sportfachhandel und Shopping-Center) stand in der Spar-Gruppe inklusive Auslandstöchter ein Plus von 5,6 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro Umsatz zu Buche. Das Konzernergebnis vor Ertragssteuern (EBT) erhöhte sich leicht von 352 auf 353 Millionen Euro. Die Entwicklung verlief in den einzelnen Sparten allerdings ganz unterschiedlich.

Beim Lebensmittelhandel führten Lockdowns, Heimarbeit sowie geschlossene Restaurants und Kantinen dazu, dass die Menschen deutlich öfter im Supermarkt einkauften. Spar habe durch das Umsatzwachstum 1,8 Prozentpunkte an Marktanteil gewonnen und die Rewe-Gruppe in Österreich überholt, heißt es in der Aussendung. Demnach komme Spar nun auf einen Anteil von 34,6 Prozent, dicht gefolgt von Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg, Penny) mit 33 Prozent. Spar sei seit mehr als zehn Jahren stärker als die Branche gewachsen, sagte Konzernchef Fritz Poppmeier, der zu Jahresbeginn die Nachfolge des langjährigen Spar-Chefs Gerhard Drexel angetreten hatte.

Vor allem die Bio-Linie "Spar Natur pur", die Onlineshops sowie die Eigenmarke für Homeoffice und Homeschooling, "Spar office", hätten stark zugelegt. Auch im Ausland lief das Lebensmittelgeschäft gut.

Umsatzeinbußen musste der Handelskonzern hingegen bei den Töchtern Hervis und den Shoppingcentern SES hinnehmen. Die Erlöse der 234 Geschäfte der Sportartikelkette sanken um rund sieben Prozent auf 470 Millionen Euro, jene der 29 Shoppingcenter um 13 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Dies habe vor allem mit den staatlich angeordneten Schließungen wegen der Corona-Pandemie zu tun, sagte Poppmeier.

Neues Gehaltsschema im Einsatz

Dass das Konzernergebnis nur leicht stieg, führt der Manager auf Kosten für Schutzmaßnahmen und Mitarbeiterprämien zurück. In allen Ländern hätten die 90.000 Beschäftigten, davon 50.000 in Österreich, mehr Geld erhalten. In Summe waren es mehr als 20 Millionen Euro, davon 13 Millionen hierzulande. In die Bereitstellung von Corona-Schutzmasken flossen 36 Millionen Euro. Masken der Firma Hygiene Austria hat Spar, wie berichtet, aus dem Sortiment genommen.

Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen ein neues Gehaltsschema. Berufseinsteiger verdienen künftig mehr, dafür wird die Einkommenskurve insgesamt flacher.