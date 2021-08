Chipmangel führt weltweit bei Autoherstellern zu Problemen

Die Betriebsferien in den großen europäischen Autowerken sind vorbei – die Probleme aus den Wochen davor sind geblieben: Audi, das Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg und mehrere Fabriken von Toyota lassen Schichten ausfallen bzw. schicken tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Corona-Ausbrüche in Südostasien, etwa in Malaysia, haben zu Fabrikschließungen bei den Chipherstellern geführt.