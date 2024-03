Chemieindustrie: "Dann wird es finster in Oberösterreich"

Die chemische Industrie in Oberösterreich steht vor einem Wendepunkt. Die Rahmenbedingungen für die Herstellung von chemischen Produkten seien so schlecht, dass eine Abwanderung nicht unwahrscheinlich sei. Schon jetzt würden nur noch Ersatzinvestitionen getätigt und keine zusätzlichen Pläne in Oberösterreich umgesetzt, sagten Vertreter der Branche bei einem Branchentalk, den die OÖNachrichten gemeinsam mit der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer organisiert hatten.