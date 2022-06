Chaos auf den Flughäfen: "Die Unbeschwertheit von früher ist weg"

Wer heuer im Sommer in ein Flugzeug steigen will, braucht gute Nerven: Wie berichtet, beklagen Flughäfen und Fluglinien in ganz Europa Personalmangel. Die Folge sind zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen. Gleichzeitig ist die Reiselust der Österreicher nach zweieinhalb Jahren Coronapandemie groß.