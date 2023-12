Cash & Cashew: Gleichzeitig Business Angel in Leonding und Agrarier in Afrika

Wie passen Business-Software-Lösungen in Österreich und landwirtschaftlich geprägte Unternehmen in Tansania zusammen? Eigentlich gar nicht. Der Unternehmer Johannes Siller schafft es dennoch, beides zu verbinden. Er ist mit seinem Geschäftspartner Paul Schreilechner und einer Salzburger Handelsfirma größter Bio-Cashew-Unternehmer in Tansania und gleichzeitig Business Angel mit 37 Firmenbeteiligungen an Start-ups wie Offisy oder Blue Shield.