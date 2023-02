Bundesforste-Chef zu Waldverkauf: „Es wird sicher kein Ohlsdorf 2 mehr geben“

Bundesforste-Revierleiterzentrum und Wohnpark in Mondsee Loibichl, Oberösterreich

„Es wird sicher kein Ohlsdorf 2 geben“, man habe als „Lernerfahrung“ mitgenommen, dass das Thema Bodenversiegelung in der Öffentlichkeit viel sensibler sei als noch vor ein paar Jahren. Der Verkauf der Fläche von sechs Hektar Wald (die inzwischen gerodet sind und wo kein Nutzer in Sicht ist) sei in den vergangenen zehn Jahren der einzige dieser Art gewesen. Vielmehr würden stets kleine Flächen ver- und angekauft, 2022 wurden 66 Flächen verkauft bzw.