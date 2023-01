Bundesforste-Chef zu Gasbohrungen: "Sind in Molln nur Beifahrer"

"Ich kann die Aufregung nachvollziehen, es besteht ein berechtigter Wunsch nach Information" über das Projekt, sagte der Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl zu den OÖNachrichten. Das Gasbohrprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet Jaidhaus in der Gemeinde Molln (Bezirk Kirchdorf) auf Bundesforste-Grund verursachte große Aufregung, weil nicht einmal der Mollner Bürgermeister davon gewusst haben will.