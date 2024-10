Büroprojekte: Mit dem schnellen Geld ist es vorbei

Zur Spitzenzeit vor drei Jahren waren in Linz rund 350.000 Quadratmeter an gewerblichen Immobilienprojekten in Planung. Jetzt ist es ein Drittel davon. Ein Teil der Flächen wurde/wird gebaut, aber es gibt auch Projekte, die gestoppt wurden, sich verzögern, bei denen die Eigentümer gewechselt haben oder es Insolvenzen gab.