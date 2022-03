Erste Produktionsausfälle werde es in der Nacht auf Donnerstag geben. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechnen wir damit, dass die Produktion ab Freitag, 4. März zu einem Stillstand kommt", heißt es in einer Stellungnahme. Ausgenommen sei derzeit nur die Fertigung der Gehäuse für die Elektroantriebe, teilt das Werk am Dienstag mit. Die Voraussetzungen seien geschaffen, um die Ausfallschichten mit Kurzarbeit abzufangen, heißt es von BMW. Betroffen seien alle 3200 Mitarbeiter der produzierenden