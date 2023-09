"Bleistifte und Textmarker wird es noch lange geben"

50 Mitarbeiter stellen jedes Jahr im Innviertel 43 Millionen Textmarker her.

"Der Start ins Schuljahr ist für uns die wichtigste Zeit", sagt Stefan Matschke, Vertriebsleiter bei Faber-Castell im deutschsprachigen Raum. Der Schreibwarenhersteller aus Stein bei Nürnberg hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23, wie berichtet, um 24,2 Prozent auf 649,2 Millionen Euro gesteigert – der zweithöchste Wert in der Geschichte des 1761 gegründeten Familienunternehmens. Treiber war der Absatz in Lateinamerika und in Asien. 6500 Mitarbeiter sind beschäftigt.