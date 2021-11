"Ohne qualifizierte Zuwanderungspolitik wird es nicht funktionieren", forderte sie unter anderem eine gezielte Einladung an über 18-Jährige aus aller Welt, die in Österreich eine Lehrausbildung machen sollten. Außerdem müsse die Rot-Weiß-Rot-Karte praxistauglich überarbeitet werden und die bereits im Land befindlichen Asylberechtigten und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt geholt werden. Hier ist die Arbeitslosigkeit überproportional hoch.