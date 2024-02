Behörde: Strom und Gas sind oft noch zu teuer

Die Großhandelspreise für Strom und Gas sind deutlich unter 100 Euro pro Megawattstunde (MWh) gesunken, also unter 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Am Freitag war Erdgas so billig wie seit Mai 2021 nicht mehr (22,31 Euro). Das liegt an gestiegenen Kraftwerks-Kapazitäten in Europa, der schwachen Konjunktur, dem milden Winter und vollen Speichern. Die Terminmärkte weisen auch auf eine stabile Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten hin. Risiken bleiben natürlich bestehen. Marktprüfungen laufen