Beeinträchtigte arbeiten in Betrieben: "Es gibt keine Berührungsängste mehr"

Die verschiedenen Verpackungsmaterialien trennen, ist die Lieblingsarbeit von Vanessa Thaller: "Das kann ich sehr gut. Alle Kollegen sind sehr freundlich. Mein Papa arbeitet auch beim XXXLutz an einem anderen Standort. Deshalb gefällt es mir hier." Vanessa Thaller arbeitet an drei Vormittagen in der Woche im Servicecenter und Lager des Möbelkonzerns XXXLutz in St. Florian.