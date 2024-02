Bauernproteste: "Kein Wunder, dass die Unzufriedenheit jetzt so hochkocht"

Bis zu 2000 Traktoren sollen am Freitag in Rom stehen, derzeit rollen die Fahrzeuge durch das Land Richtung Hauptstadt. Die "Bewegung für landwirtschaftliche Erneuerung" verlangt ein Treffen mit der italienischen Regierung. Die Welle rollt also weiter durch Europa, zuletzt gab es Demonstrationen etwa in Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Bulgarien und Lettland.