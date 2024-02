Bahnindustrie: Drei Aufträge um mehr als 100 Millionen Euro für Linzer Kontron

Die Aufträge verteilen sich auf den Heimmarkt Österreich, das Nachbarland Slowenien sowie auf Irland. Das gab das in Frankfurt börsenotierte Unternehmen (vormals S&T) heute, Mittwoch, in einer Presseaussendung bekannt. In Österreich und Irland entwickelt Kontron über die Schwesterfirma Kontron Transportation die Mobilfunktechnologie in der Bahnindustrie weiter. Dabei handelt es sich um die standardisierte GSM-R-Technologie (Global System for Mobile Communication - Railway)