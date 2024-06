Bäckerei Bräuer: Seit 130 Jahren "Mehl im Blut"

"Das Getreide für unsere Produkte kommt zu 100 Prozent aus Oberösterreich. Da ist es naheliegend, dass das auch für die Energie gilt", sagt Martin Bräuer: Er führt die gleichnamige Bäckerei, die vor 130 gegründet wurde, mit Frau Brigitta in vierter Generation. Da der Platz im Stammhaus in Reichenthal (Bez. Urfahr) zu knapp geworden war, wurden vier Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort in Hirschbach investiert. Dieser wurde im Vorjahr bezogen und vor kurzem eingeweiht.