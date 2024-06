Auto-Forscher: "Spritpreis wird dramatisch steigen"

Eigentlich brauche es das emotional diskutierte Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 in Europa gar nicht, sagte Wilfried Sihn, Gründer und Chef des Forschungsinstituts Fraunhofer Austria, beim zweitägigen Branchentreff "Automotive 2024" des Automobil-Clusters in der VA Stahlwelt in Linz. Denn der Markt werde das ohnehin lösen.