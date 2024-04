Aussehen im Job: Was Betriebe vorgeben dürfen

Tätowierungen, Kleidung, religiöse Symbole: Eingriffe in das äußere Erscheinungsbild der Mitarbeiter durch Vorgaben oder Verbote des Arbeitgebers sind heikel. "Dadurch wird in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen, es bedarf immer besonders schwerwiegender und guter Gründe, um dies zu rechtfertigen", sagt Ernst Eypeltauer, auf Arbeitsrecht spezialisierter Rechtsanwalt in der Linzer Kanzlei HEGH.