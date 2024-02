Aufregung in der Baubranche: Asamer und Rohrdorfer mischen gemeinsam

Das Hatschek-Zementwerke in Gmunden, das zu Rohrdorfer gehört.

"Aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken ist das Vorhaben in seiner derzeitigen Form nicht freigabefähig." Das teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zum geplanten Einstieg von Rohrdorfer bei den Asamer Kies- und Betonwerken mit. 49 Prozent dieser Asamer-Gesellschaft will eine Rohrdorfer-Tochter übernehmen. Die deutsche Rohrdorfer-Gruppe ist im Bereich Transportbeton nach etlichen Übernahmen zum Marktführer in Österreich geworden. Das ist die Einschätzung des Marktes, die sich mit jener