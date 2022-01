Mut zum Risiko: Dieses Motto gilt für junge Menschen, wenn sie den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Denn vier von fünf Jungunternehmern scheitern Statistiken zufolge in den ersten drei Jahren nach der Gründung, weil ihre Idee weder bei Kunden noch bei Banken oder Investoren Anklang findet. Und jene Start-ups, deren Geschäftsmodell Erfolg hat, benötigen in der Regel zumindest fünf Jahre, ehe sie schwarze Zahlen schreiben.