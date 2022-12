Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) wollte unter anderem mehr als 15.000 arbeitslose Personen, die die Zuverdienstmöglichkeiten nützen, mit einer Reform der Arbeitslosenversicherung wieder in den Arbeitsmarkt bringen. Das und auch die Arbeitsmarktreform insgesamt sind am Freitag – wie berichtet – endgültig am Widerstand des Koalitionspartners für diese Legislaturperiode gescheitert. Aus der Opposition hagelte es Kritik.